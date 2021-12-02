Должностые лица ГНС и Минтранса организовали коррупционную схему при ввозе товаров народного потребления из стран ЕАЭС в КР (Фото)

Вчера, 1 декабря 2021 года по результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий ГКНБ КР в рамках досудебного производства №03-820-2021-000475, зарегистрированного по ст.319 ч.1 (“Коррупция”) Уголовного Кодекса задержаны должностные лица ГНС при Министерстве экономики и финансов Кыргызкой Республики, а также работники пункта транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций по факту организации коррупционных схем при ввозе товаров народного потребления из стран ЕАЭС в Кыргызскую Республику.

Так, в результате проведенных мероприятий по факту получения денежных средств для обеспечения беспрепятственного проезда товаров народного потребления из стран ЕАЭС через пункт налогового учета товаров “Ак-Тилек” и одноименного пункта транспортного контроля задержаны и доставлены нижеследующие сотрудники вышеуказанных ведомств при которых были обнаружены вещественные доказательства в виде меченых денежных купюр:

1. Главный инспектор отдела анализа и мониторинга УГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской, Таласской и Ошской области М.Э.Х., у которого при личном обыске были обнаружены меченые денежные средства в размере 4 тысяч сомов;

2. Главный инспектор Управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской области Д.А.А., у которого при личном обыске были обнаружены меченые денежные средства в размере 6 тысяч сомов;

3. Инспектор службы транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникации КР А.Н.Т., у которого при личном обыске были денежные средства в размере 5 тысяч сомов из них меченые 1 тысяча сомов;

4. Главный инспектор пункта весогабаритного контроля “Ак-Тилек” Министерства транспорта и коммуникации КР М.А.М.

В ходе проведения обыскных мероприятий в автомашине главного инспектора УГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской области Т.К.Н., марки «Honda» были обнаружены денежные средства в размере 114 300 сомов, систематически получаемые отдельными должностными лицами пункта налогового учета товаров “Ак-Тилек” в виде вознаграждения за беспрепятственный пропуск товаров без соответствующих документов или с заниженной стоимостью товара, что в свою очередь приносит большой ущерб государству в виде недопоступления налоговых платежей.

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики осуществляется комплекс следственно-оперативные мероприятия с участием вышеуказанных лиц, по результатам которого будет дана юридическая оценка их действиям и принято решение согласно нормам УПК КР.