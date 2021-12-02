Нападение на Текебаева. Милиция задержала подозреваемого

В ходе проводимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по факту нападения на Омурбека Текебаева сотрудники столичной криминальной милиции установили и задержали Э. Ы., 1998 года рождения, уроженца Чуйской области.
Задержанный доставлен в следственную службу, после чего был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Также задержанный добровольно выдал мобильный телефон, принадлежащий Омурбеку Текебаеву.
"Сейчас продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела", - добавили в ГУВД.
Напомним, на Текебаева напали 1 декабря, когда он находился в "Парк отеле". Он уверяет, что его хотели посадить в автобус и увезти в неизвестном направлении. Вместе с тем, по словам политика, находящиеся недалеко от отеля милиционеры не пришли к нему на помощь. Президент Садыр Жапаров поручил МВД изучить все обстоятельства дела.
По словам Текебаева, у него и нескольких его приближенных телефоны были украдены, когда они хотели заснять нападавших.
Источник - Кактус
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