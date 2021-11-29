Попытка захвата власти. Задержанные заключены под стражу

Задержанные подозреваемые в попытке захвата власти заключены под стражу. Такое решение было принято в Первомайском райсуде Бишкека.
Так, в отношении подозреваемых Н. Сатынбекова и А. Мусакеева и К.Сатар уулу, Н. Калекеева, Р. Акматбекова, Б. Купешова, Н. Суеркулова, Н. Большевикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 26 января 2022 года с содержанием в Учреждении №21 ГСИН.
В отношении подозреваемого С. Сапарбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства до 26 декабря 2021 года с содержанием в Учреждении №21 ГСИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
В отношении Б. Жетигенова – до 26 января 2022 года в СИЗО ГКНБ.
Напомним, в ходе проводимой Госкомитетом нацбезопаности (ГКНБ) и МВД КР работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти.
Так, в отношении подозреваемых Н. Сатынбекова и А. Мусакеева и К.Сатар уулу, Н. Калекеева, Р. Акматбекова, Б. Купешова, Н. Суеркулова, Н. Большевикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 26 января 2022 года с содержанием в Учреждении №21 ГСИН.
В отношении подозреваемого С. Сапарбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства до 26 декабря 2021 года с содержанием в Учреждении №21 ГСИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
В отношении Б. Жетигенова – до 26 января 2022 года в СИЗО ГКНБ.
Напомним, в ходе проводимой Госкомитетом нацбезопаности (ГКНБ) и МВД КР работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти.
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