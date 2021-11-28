Убийство Медета Садыркулова. Подозреваемый Санжар Сапарбеков водворен в СИЗО-1

Задержан Санжар Сапарбеков, подозреваемый в убийстве бывшего руководителя Администрации президента Бакиева Медета Садыркулова, сообщило МВД Кыргызстана.



Как сообщили 28 ноября в пресс-службе министерства, Сапарбеков был арестован 26 ноября и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.



Первомайский районный суд 27 ноября заключил его под стражу — Сапарбеков будет содержаться в СИЗО-1 до 26 января 2022 года.



Политик Медет Садыркулов, политолог Сергей Слепченко и водитель Кубат Сулайманов были убиты 13 марта 2009 года. Их тела обнаружили в сгоревшем внедорожнике Lexus 570 у села Кой-Таш. Преступники пытались представить убийство как ДТП.



Все трое в тот день возвращались из Казахстана. Как позже выяснит следствие, представители силовых структур остановили автомашину после пересечения границы, а после отогнали ее на одну из дач за пределами Бишкека. На даче Садыркулов, Слепченко и Сулайманов были убиты, их тела поместили обратно в машину и сожгли на обочине дороги, сымитировав ДТП.



После падения режима Бакиева началось новое следствие. Следствие считает, что организатором преступления выступал Жаныш Бакиев.

АКИpress