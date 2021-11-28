Выборы-2021. МВД зарегистрировало 408 фактов нарушений

Во время предвыборной кампании Министерство внутренних дел зарегистрировало 408 фактов нарушений избирательного законодательства. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы ведомства Октябрь Урмамбетов.

По его данным, в Бишкеке установлено 52 факта, Оше — 29, Ошской области — 91, Чуйской — 69, Таласской — 27, Нарынской — 47, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 52, Баткенской — 18.

«Из них 67 преступлений, 76 проступков, остальные 265 фактов зарегистрированы в журнале учета информации. Из них 175 фактов списаны в номенклатурное дело за отсутствием состава преступлений/проступка», — рассказал Октябрь Урмамбетов.

22 факта нарушений находятся на стадии рассмотрения.

В Кыргызстане сегодня выбирают депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных округах.