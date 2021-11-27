За подкуп избирателей в Бишкеке задержан представитель кандидата

В Бишкеке задержали доверенное лицо кандидата в депутаты по Свердловскому одномандатному округу № 29 Таалайбека Дайырбекова. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Уточняется, что ранее спецслужбы возбудили уголовное дело по статье «Подкуп избирателей» УК КР. Представитель кандидата задержан при раздаче денег избирателям.
«Задержанный П.А., являющийся негласным работником штаба кандидата в депутаты, нанял отдельных граждан для незаконной агитационной деятельности и подкупа избирателей. Во время обыска штаба и личного досмотра привлеченных к агитаторам обнаружена крупная сумма денег со списками избирателей с указанием адресов их проживания», — сообщили в ГКНБ.
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