МВД. В селе Маевка выявлен факт подкупа голосов

В целях проверки информации сотрудники СПЭНМ ГУВД Чуйской области провели оперативно-розыскные мероприятия. Установлено, что у агитаторов – «Жаныл» и «Эрлан», имеются специальные бланки для формирования списков избирателей, по которым они выдают денежные средства в размере 1000 сомов за каждый голос.

22 ноября 2021 года собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по ст. 192 (подкуп голосов) Уголовного кодекса КР и начато досудебное производство.

25 ноября 2021 года сотрудниками МВД и службы СПЭНМ ГУВД Чуйской области, на пересечении улиц Молодой Гвардии и Киевской при передачи денежных средств гражданину М.М. в размере 5000 сомов задержана гражданка Б.А. 1965 года рождения.

В ходе следствия произведен обыск штаба, расположенного в селе Маевка, Аламудунского района, где обнаружены и изъяты агитационные материалы, списки граждан и агитаторов.

В ходе допроса гражданка Б.А. подтвердила, что является агитатором кандидата в депутаты Жогорку Кенеша, с которым заключила официальный договор. А также получила соответствующий патент на осуществление такого рода деятельности.

Кроме этого, задержанная указала, что у нее работают 40 агитаторов, которым она через свой личный счет выдала 255 тыс. сомов. При личном досмотре гражданки Б.А. обнаружены и изъяты денежные средства в размере 51 тыс. 500 сомов.

В рамках досудебного производства на основания статьи 98 УПК КР гражданка Б.А. водворена в ИВС ОВД Ысык-Атинского района.

В настоящее время Службой по противодействию экстремизма и незаконной миграции МВД КР проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Источник - Кабар