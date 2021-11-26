ГКНБ: Некоторые депутаты Жогорку Кенеша и бывшие высокопоставленные чиновники планировали захват власти после парламентских выборов

В ходе проводимой ГКНБ и МВД КР работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов, были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти.
В этой связи, ГКНБ было начато досудебное производство по ст.38 и ст.309 УК КР (Приготовление к насильственному захвату власти), а Генеральной прокуратурой создана межведомственная следственная группа.
В ходе расследования дела, в результате санкционированных следственным судьей специальных следственно – оперативных действий, получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц, под руководством отдельных деструктивно – настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша и бывшие высокопоставленные чиновники.
Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории г.Бишкек с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти.
В указанных целях, группой вёлся подбор около 1000 агрессивно настроенных молодых людей, для организации массовых акций протеста, с которыми проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков, с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти.
С целью упреждающего пресечения преступной деятельности отмеченной группы, 26 ноября текущего года следователями ГКНБ и МВД КР по местам жительства активных участников и в арендуемом ими офисе проведены обыски, в результате которых, помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельне оружие, боеприпасы и наркотические средства.
По результатам проведенных следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц.
В настоящее время, следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены вышеуказанной преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка.
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