Садыр Жапаров рассказал о коррупции в Госгеологии и Минэнерго

На заседании Совета безопасности 26 ноября С.Жапаров сообщил, что в Госгеологии проведен аудит.
"Тут тоже много коррупционных элементов. В течение 5-10 лет один человек получил 29 лицензий. Что он делает? Говорит, что будет исследовать, удерживает лицензии и параллельно втихую ищет покупателей, в том числе иностранных инвесторов. Лицензии получены на разработку угля, железа, драгметаллов. Этот вопрос тоже надо изучить, даю два месяца", - сказал глава государства.
Также, по его словам, есть коррупционные проявления в Минэнерго при списывании электричества.
"Пример: дома нет, стоит только фундамент, а на этот адрес вешают миллионы долгов и списывают их. Эти два вопроса поручаю генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.
За полгода изучили списание в течение трех лет. А если копнуть глубже, и того больше выйдет", - сказал Жапаров.
Источник: Kaktus.media
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