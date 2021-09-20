Водитель мотоцикла, совершивший наезд на пешехода в селе Манас водворен в ИВС Сокулукского района

10 сентября 2021 года примерно в 19:30 часов в ОВД Сокулукского района поступила информация о наезде на пешехода, мотоциклистом в районе села Манас.
По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы ОВД Сокулукского района. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 297 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
автомототранспортных средств).
В настоящее время сотрудниками милиции водитель мотоцикла Н.Ф., 1992 года рождения водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается
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