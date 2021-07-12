Гульнара Каримова встретила свое 49-летие в тюрьме

Узбекские активисты обеспокоены судьбой ее активов

8 июля этого года группа узбекских активистов призвала правительство и правоохранительные органы Швейцарии к прозрачности в процессе возвращения правительством этой страны незаконно нажитых активов Гульнары Каримовой в Узбекистан.

Обращение, подписанное 9 активистами, проживающими в различных странах мира, было опубликовано 9 июля на сайте Uzbekforum.org.

Авторы обращения выразили беспокойство по поводу дальнейшей судьбы Меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительствами двух стран 11 сентября 2020 года.

Десять принципов

Узбекские активисты отмечают, что правительство Швейцарии было одним из самых активных участников Глобального Форума по Возвращению Активов (GFAR) в 2017 году, который принял десять принципов, которым должны следовать страны, осуществляющие возврат и получение украденных активов.

Ключевые принципы включают прозрачность и подотчетность при возврате активов; обязательство страны-получателя использовать возвращенные активы на благо своего населения, пострадавшего от коррупционного поведения; использование конфискованных доходов для выполнения принципов UNCAC по борьбе с коррупцией, возмещению ущерба, нанесенного коррупцией, и достижению целей развития; и вовлечение организаций гражданского общества в процесс возврата активов.

Однако, по утверждению авторов обращения, обе стороны не спешат к обеспечению прозрачности в процессе исполнения подписанного документа. Напротив, несмотря на то, что с момента подписания меморандума прошло девять месяцев, ни швейцарские, ни узбекские власти не сообщили общественности никаких дополнительных подробностей о переговорах или предполагаемом содержании соглашений о совместном использовании и реституции, говорит "Озодлику" руководитель Узбекского Форума по правам человека Умида Ниязова.

- Несмотря на поданную нашей организацией петицию, Федеральное Управление Юстиции Швейцарии отказывается раскрывать информацию о соглашении о совместном использовании, которое уже было подписано. Этот отказ противоречит Федеральному Акту о Свободе Информации в Администрации, согласно которому соглашение о совместном использовании должно быть раскрыто швейцарскими властями. Петиция по этому поводу была подана Узбекским Форумом по Правам Человека", - сказала Умида Ниязова.

Что представляет собой Меморандум о взаимопонимании?

Меморандум о Взаимопонимании представляет собой юридическое соглашение между правительствами или ведомствами, которое должно быть обязательным к исполнению в качестве нормативного акта. Один из таких актов был подписано 11 сентября 2020 года между правительствами Швейцарии и Узбекистана. Исполнение данного документа должно быть завершено в установленные сроки.

Напомним, что 11 сентября правительство Швейцарии сообщило, что подписало с Узбекистаном соглашение, по которому вернет официальному Ташкенту 131 миллион долларов, который с 2012 года остается на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

В рамках соглашения Ташкент должен был обеспечить прозрачность и подотчетность возвращения денег, использование активов для "улучшения условий жизни народа", инвестирование средств в проекты, поддерживающие устойчивое развитие, и создание механизма мониторинга.

Также сообщалось, что активы на сумму более 650 миллионов швейцарских франков ($715 миллионов) все еще остаются замороженными в рамках продолжающегося уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой. Отмечалось, что в случае возвращения этих средств на них будут распространяться те же условия реституции.

Расследования "Озодлика" вызвали озабоченность у активистов

"Несмотря на призывы гражданского общества, Узбекистан не смог принять эффективные и достаточные меры и реформы для предотвращения коррупции, особенно на высших уровнях правящего режима. Напротив, систематические исследования и журналистские расследования показали, что высшее руководство страны прямо или косвенно вовлечено в масштабную коррупцию", - говорится в обращении активистов.

Активисты утверждают, что, несмотря на принятие законов, направленных на борьбу с коррупцией, в Узбекистане наблюдается отсутствие политической воли для обеспечения строгого и беспристрастного применения этих законов, особенно на высших уровнях, где имеют место наиболее серьезные и далеко идущие формы коррупции.

В качестве примера они приводят расследование, проведенное журналистами "Озодлика" в феврале 2021 года, в котором сообщалось о тайной резиденции, построенной специально для действующего президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Вместе с тем в своем обращении узбекские активисты упоминают еще два расследования "Озодлика" о трагедии в Сардобинском водохранилище и о коррупционном контракте стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, который был заключен с компаниями мэра города Ташкента.

"Это всего лишь четыре примера, взятые из недавнего прошлого, при администрации президента Мирзияева. Это свидетельствует о том, что хотя в Узбекистане приняты некоторые законы, направленные на обеспечение прозрачности и подотчетности при распределении государственных ресурсов, на практике они не соблюдаются. Конфликты интересов на высших уровнях власти и коррупционные схемы, пронизывающие деловые операции, сохраняются. Система правосудия безмолвствует, поскольку, как и при предыдущем президенте, судьи и следователи де-факто находятся под прямым контролем высшего руководства страны", - сказано в обращении узбекских активистов к правительству Швейцарии.

День рождения за решеткой

Ранее власти Узбекистана сообщали, что сотрудничают с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по вопросу вывода активов Гульнары Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

В мае прошлого года Франция вернула Узбекистану активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов. Сообщалось, что эти средства переведены в государственный бюджет Узбекистана и используются в общем порядке.

Обращение активистов гражданского общества к властям Швейцарии совпало по времени с днем рождения Гульнары Каримовой, которая встретила свое 49-летие в женской колонии под Ташкентом.

От принцессы до заключенной: жизненный путь Гульнары Каримовой

Гульнара Каримова, которая считалась преемницей отца на посту главы страны, вскоре после смерти Ислама Каримова была осуждена на 10 лет лишения свободы по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

По третьему уголовному делу Каримову приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее и еще несколько человек обвинили в том, что они "в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах".

Несмотря на то, что правление Ислама Каримова закончилось пять лет назад, в современной истории Узбекистана его старшая дочь Гульнара Каримова продолжает оставаться самой противоречивой персоной.

Источник - Радио Озодлик