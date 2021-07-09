Инсайдерская информация узбекских спецслужб

Лидеры таджикской и афганской групп, контролирующих наркотрафик по маршруту Афганистан-Таджикистан-Киргизия в настоящее время выражают свое недовольство последствиями политики Рахмона.

Агрессия против Киргизии, развязанная президентом РТ Эмомали Рахмоном серьезно пошатнула общий наркобизнес и договоренности таджикского президента с таджикскими и афганскими наркокартелями.

Лидеры таджикской и афганской групп, контролирующих наркотрафик по маршруту Афганистан-Таджикистан-Киргизия в настоящее время выражают свое недовольство последствиями политики Рахмона. Как говорится, бизнес любит тишину, а трафик афганского героина тем более нуждается в свободном перемещении и в открытых границах. По данным, полученным от агентов СГБ РУ, в июне текущего года в загородной резиденции в Душанбе между Эмомали Рахмоном и таджикскими и афганскими наркобаронами состоялся достаточно жесткий разговор, в ходе которой смотрящие наркотрафика предъявили денежные претензии к таджикскому президенту.

Из-за закрытой границы между КР и РТ, точечных задержаний крупных партий наркотиков сотрудниками киргизских спецслужб афганские и таджикские наркокланы потеряли примерно 20–25 миллионов долларов США. По данным узбекской агентуры, встреча Рахмона и наркомафии происходила при усиленных мерах безопасности, охрана Рахмона установила автомобили со специальными антеннами, которые глушили сотовые сигналы, а территорию резиденции патрулировали разведывательные дроны, все подходы к резиденции были взяты под охрану группой Альфа ГКНБ РТ.Таджикские и афганские лидеры наркогрупп приехали к Рахмону примерно на 28 машинах, большая часть которых были бронированными с вооруженными охранниками.

Наркобароны из Афганистана и их таджикские сообщники потребовали от Рахмона любыми способами разблокировать киргизскую границу, вплоть до проведения переговоров с киргизским президентом Садырбеком Жапаровым. Афганцы поставили условия — или Рахмон добивается открытия границы между Таджикистаном и Киргизией, или Рахмон обеспечивает переправку героина в Россию и Казахстан через территорию Узбекистана. Люди из окружения Эмомали Рахмона пытались подкупить узбекских силовиков для решения вопроса перевозки героина, неоднократно эмиссары от таджикской стороны ездили в Ташкент с целью проведения переговоров. Попытки оказались безуспешными. СГБ РУ и МВД РУ получили от президента РУ Мирзиеева жесткую команду не пропускать транзит наркотиков из Таджикистана и не вступать в контакты с людьми Эмомали Рахмона даже на территории Узбекистана.

Таджикам все же удалось добиться аудиенции узбекского высокопоставленного силовика с участием приближенных полевого командира Махмуда Худойбердиева. Во время обсуждения представители Рахмона поведали о недавней встрече с афганскими и таджикскими лидерами наркобизнеса и об их ультиматуме. Как рассказали люди Эмомали Рахмона, в ходе встречи с афганцами таджикскому лидеру стало плохо, у него поднялось кровяное давление из-за разговора на жестких тонах. Рахмон был вынужден взять на себя обязательства решить вопрос с границей. Таким образом, информация узбекской агентуры о встрече таджикского президента с наркокартелями была подтверждена самими таджиками. На что узбекский чиновник силовых структур ответил о недопустимости открытия коридора для переправки героина из РТ и предупредил людей Рахмона о возможности принятия жестких мер в случае попытки переброски наркотиков через Узбекистан. Сотрудники СГБ РУ выпроводили посланников Рахмона из Ташкента в тот же день, им даже не позволили ночевать в гостинице.

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