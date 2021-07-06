Оливер Стоун снял фильм о "скромном диктаторе" Нурсултане Елбасы Назарбаеве

Известный голливудский режиссер Оливер Стоун поделился в соцсетях трейлером своего проекта о Казахстане и Назарбаеве, сообщает zakon.kz.

Режиссер в ближайшее время посетит нашу страну и примет участие в премьере документального фильма "QAZAQ History Of The Golden Man" ("QAZAQ: история золотого человека).

На своей странице в Facebook Оливер Стоун пишет, что сейчас находится в Италии, откуда затем собирается в Казахстан. Восьмичасовой фильм срежиссирован Игорем Лопатенко. В него входит интервью Оливера Стоуна с Первым Президентом Казахстана.

Фильм о Казахстане и о Нурсултане Назарбаеве, который правил страной последние 30 лет. Называйте его как хотите - диктатор, сильный человек, тиран, основатель. Но в итоге вы увидите скромного человека, рассуждающего о развале Советской империи и о важном переходе страны к независимости, включающую отказ от ядерного оружия. Он также расскажет кочевую историю Казахстана и технологическое будущее Евразии. И я считаю, что это светлое будущее.

В трейлере, который опубликовал Стоун, есть фрагменты интервью с Первым Президентом Казахстана, где Елбасы рассказывает о том, с чего начинал свой путь, о Горбачеве и Ельцине, о развале СССР, Семипалатинском полигоне и строительстве Астаны.

Оливер Стоун взял также интервью у Дариги Назарбаевой, которая вспоминала трудные для всех 90-е годы.

Оливер Стоун - американский кинорежиссер, обладатель трех премий "Оскар", пяти "Золотой глобус", нескольких премий "BAFTA", гильдии режиссеров Америки и еще множества различных других.

Источник - zakon.kz