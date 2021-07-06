5-й зять Эмомали Рахмона - Гулов (муж Парвины) назначен послом Таджикистана в Турции

Ашрафджон Гулов женат на пятой дочери президента Эмомали Рахмона – Парвине Рахмоновой.



Эмомали Рахмон 5 июля назначил Ашрафджона Гулова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Турецкой Республике. На этом посту он заменил Махмадали Раджабиена, который, согласно указу главы Таджикистана, освобожден от должности посла в Турции в связи с уходом на пенсию.

Ашрафджон Гулов - сын экс-министра энергетики и промышленности Таджикистана Гула Шерали и зять президента Эмомали Рахмона. Ранее он работал в Налоговом комитете, Нацбанке, посольстве Таджикистана в Бельгии, с 2014 года был генеральным консулом Таджикистана в РФ.

Ашрафджон Гулов женат на пятой дочери президента Эмомали Рахмона – Парвине Рахмоновой.

У Эмомали Рахмона 7 дочерей и 2 сына. Его старший сын Рустами Эмомали является председателем Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана и мэром Душанбе. Старшая дочь Рахмона - Озода Рахмонова занимает пост руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. А ее муж Джамолиддин Нуралиев является первым заместителем председателя Нацбанка Таджикистана.

Другой зять главы Таджикистана Шамсулло Сохибов является владельцем многопрофильной компании "Фароз". Хасан Асадуллозода – брат жены президента Таджикистана, руководит "Ориенбанком", крупейшим в стране кредитным учреждением.

Источник - rus.ozodi.org