Эксперт: Таджикистан оказался в экономической блокаде

Вследствие этого Россия в своих интересах стремится провозить товары в Таджикистан через территорию Кыргызстана.



Таджикистан в данное время подвергся экономической блокаде с двух сторон (граница с Кыргызстаном закрыта, со стороны афганистана талибы заняли основные пункты, - ред.). Вследствие этого Россия в своих интересах стремится провозить товары в Таджикистан через территорию Кыргызстана. Такое мнение выразил в интервью «Марал» политолог, конфликтолог Азамат Темиркулов.

Как известно, 21 июня в Кыргызстан прибыл замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак, которого принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По предположению экспертов, на этой встрече могла быть обсуждена закрытость границы между Кыргызстаном и Таджикистаном

Дело в том, что 22 июня боевики террористической организации «Талибан» заняли десятки районов на севере Афганистана рядом с границей с Таджикистаном, в том числе был занят основной пункт на афгано-таджикско границе Шерхан Бандар, через который в Таджикистан прибывают в больших объемах импортные товары из Ирана, Пакистана, Южной Азии. После занятия этого пункта талибами поток товаров остановился.

В результате Таджикистан сейчас подвергся экономической блокаде, граница с Кыргызстаном на южной стороне тоже закрыта.

Как отметил эксперт Азамат Темиркулов, здесь есть интересы России, которая стремится провозить товар в Таджикистан через Кыргызстан. Если туда не буду попадать товары, в стране может произойти переворот. Таджикистан достиг договоренности с узбекский стороной о доставке товаров через территорию Узбекистана, однако Россия в этом не заинтересована, потому что РУз не является членом ни ОДКБ, ни ЕАЭС. Тем более что у этой стороны есть надежда стать лидером в Центральной Азии. Если Таджикистан будет зависеть от РУз в данном плане, то роль Узбекистана еще больше возрастет.

Политолог, конфликтолог Азамат Темиркулов так прокомментировалэто обстоятельство:

— Поэтому для России более подходящим вариантом является провоз товаров в Таджикистан через Кыргызстан. У Кыргызстана нет амбиции лидировать в ЦА. Я думаю, что темой разговора Дмитрия Козака с президентом была именно эта. Доказательством моей гипотезы служит то, что после приезда Козака было сообщено о поездке Садыра Жапарова в Таджикистан и проведении переговоров с Рахмоном.

Сейчас Таджикистан в трудной ситуации с разных сторон. Северную границу с Афганистаном заняли боевики «Талибана». Граница с Кыргызстаном остается закрытой. Наш президент должен использовать эту ситуацию в интересах нации, потому что наша страна пострадала от агрессии Таджикистана, которая напала на мирный народ. Разрушены дома наших граждан. В такой ситуации президент Таджикистана должен был прибыть к нам, извиниться, попросить открыть границу в связи с текущей ситуацией.

Война с талибами ослабит Таджикистан не только на границе, но и внутри страны, потому что сторонники террористических сил есть и в РТ.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org