В Узбекистане избирательная кампания по выбору президента начнется в конце июля

В Узбекистане избирательная кампания по выбору президента страны начнется в конце июля.
Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов на брифинге.
По его словам, работа по организации кампании уже идет, готовы провести предвыборный этап в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами. «До старта предвыборного процесса осталось не так много времени — это конец июля, и нам придётся подождать до этого времени, чтобы узнать, кто и когда выдвинет свою кандидатуру. Прежде всего, это конституционное право каждого кандидата, каждого гражданина», — сказал он.
Согласно избирательному кодексу Узбекистана, избирательная кампания объявляется в СМИ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий президента.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября /в этом году этот день, выпадает на 24 октября/.
Нынешний президент соседней страны Шавкат Мирзиёев был избран 4 декабря в 2016 году.
Источник: Кабар.кж
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