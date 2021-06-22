В Узбекистане избирательная кампания по выбору президента начнется в конце июля

В Узбекистане избирательная кампания по выбору президента страны начнется в конце июля.

Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов на брифинге.

По его словам, работа по организации кампании уже идет, готовы провести предвыборный этап в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами. «До старта предвыборного процесса осталось не так много времени — это конец июля, и нам придётся подождать до этого времени, чтобы узнать, кто и когда выдвинет свою кандидатуру. Прежде всего, это конституционное право каждого кандидата, каждого гражданина», — сказал он.

Согласно избирательному кодексу Узбекистана, избирательная кампания объявляется в СМИ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября /в этом году этот день, выпадает на 24 октября/.

Нынешний президент соседней страны Шавкат Мирзиёев был избран 4 декабря в 2016 году.

Источник: Кабар.кж