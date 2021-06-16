Ковид лишает мусульман хаджа второй год подряд, а турбизнес - надежды

Запрет поломничества в Саудовскую аравию обходится все дороже

Запрет на религиозное паломничество в Саудовскую Аравию, который продолжается больше года, поставил на грань выживания многие турфимы в мусульманских регионах России. Потери исчисляются миллиардами.

Ковид бьет по реформатору

Саудовская Аравия согласилась на крайне непопулярную меру - это фактически полный отказ от хаджа. Второй год подряд из-за пандемии коронавируса страна оказывается закрыта для иностранных религиозных туристов.

В прошлом году хадж был разрешен только для 10 тысяч паломников. А в этом году - только для 60 тысяч подданных королевства и его постоянных жителей, представляющих разные страны. Причем отбор паломников будет крайне строгим: они должны быть в возрасте от 18 до 65 лет, иметь свежую прививку от коронавируса и не иметь хронических заболеваний.

По словам министра здравоохранения доктора Тауфика аль-Рабия, приоритет будет отдан тем, кто никогда не совершал паломничества. Крометого, в стране будет задействована электронная система для противодействия любой возможности появления фальшивых сертификатов о вакцинации.

Ежегодно хадж (паломничество) в Мекку и Медину совершали более 2,5 миллионов мусульман. А всего за последние десять лет Саудовская Аравия, по официальным данным, приняла более 150 миллионов паломников - включая тех, кто совершает умру (малое паломничество), которая доступна практически в любое время года.

Королевство инвестировало огромные средства в развитие паломнического туризма в рамках плана реформ "Видение - 2030" наследного принца Мухаммеда бен Салмана. В частности, рядом с мечетью аль-Харам, в которой находится Кааба, был построен крупнейший в мире отель Abraj Kudai, рассчитанный на 10 тысяч номеров. Кроме того, саудовская сторона активно вкладывалась в развитие логистики с другими странами Персидского залива. Власти королевства обещали, что через 10 лет количество паломников в Мекку и Медину должно вырасти до 30 миллионов ежегодно.

Пандемия планы разрушила…

Политики - радуются, бизнесмены - горюют

Лидеры мусульманского мира, президенты и шейхи, дружно одобряют действия Саудовской Аравии, которая проявила заботу об иностранных паломниках. При этом, однако, туристические фирмы уже подсчитывают убытки, которые они понесут из-за отмены хаджа.

Бывший член Верховного комитета по хаджу и Умре, а ныне владелец туристической компании, Ясир Султан заявил в интервью изданию Masrawy, что для туристической индустрии решение о запрете паломничества не оказалось неожиданностью. Туристические фирмы в Саудовской Аравии и других мусульманских странах и так фактически вхолостую работают с марта прошлого года.

Прямые потери от запрета хаджа только в нынешнем году составили около $ 600 млн. А в целом потери индустрии составили около $ 1,5 млрд. "Эти средства были потрачены на сотрудников, арендную плату, электричество, страхование, налоги", - рассказывает Ясир Султан.

При этом, как подчеркивают представители бизнеса, о какой-либо господдержке речи не идет. Как и о послаблениях со стороны банков.

Исследование, проведенное саудовским Центром экономического и административного консалтинга, показало, что 40% расходов паломников идет на жилье, 31% - на транспорт, 14% - на сувениры и 10% - на питание.

Отсутствие паломников только в нынешнем году приведет к потере 200 тысяч рабочих мест в таких отраслях как экскурсии, охрана, такси, уборка, общественное питание, торговля и маркетинг. Кстати, часть из этих рабочих мест в Саудовской Аравии заполнялась традиционно гастарбайтерами - выходцами и из России и постсоветских стран.

Ежегодный доход только Саудовской Аравии от хаджа составлял от $ 8 млрд (по оценкам BBC) до $ 12 млрд (по оценкам The Wall Street Journal).

13 миллиардов - цена саудовского запрета

Для российского туристического сектора запрет хаджа окажется не столь болезненным, как для многих мусульманских стран - например, Египта, Индонезии или Пакистана. Они ежегодно получают от Саудовской Аравии значительно большие квоты на число паломников, которые могут совершить хадж.

Для Россия такая квота в прошлом году должна была вырасти с 20,5 до 25 тысяч человек. Она распределяется между регионами, где велика доля мусульманского населения. В основном, это национальные республики Поволжья и Северного Кавказа. Именно здесь и находятся турфирмы, которые организуют хадж. Они же и понесут потери от введенного запрета.

Оценить размер потерь вполне реально. Средняя стоимость хаджа в прошлом году (до официальной отмены) должна была составить $ 2600, а в нынешнем году вырасти до $ 2800. С учетом числа паломников выходит более $ 13 млрд.

А ведь кризис в российской туристической отрасли начался не вчера, и вовсе не с отмены хаджа. После эйфории, которую турфирмы испытали после сверхуспешного проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, пришло серьезное отрезвление.

Даже в 2019 году хотя бы близко подойти к рекордным показателям "чемпионского" года не удалось, невзирая на все обещания властей. Потом грянула пандемия, самые популярные направления - Египет и Турция - оказались закрыты для россиян. Невзирая на на все просьбы оказавшегося на грани краха турбизнеса, власти остались безучастны к судьбе отрасли, обеспечивающей 5% национального дохода.

Источник - СвободнаяПресса