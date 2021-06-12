Француз, который дал пощёчину президенту страны, получил 4 месяца тюрьмы

Статья, по которой судили Тарела, предусматривала наказание до трех лет лишения свободы и штраф.

Гражданин Франции 28-летний Дамиан Тарел, который 8 июня дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону, приговорен судом к 18 месяцам тюремного заключения. За решеткой он проведет только четыре месяца – к оставшимся 14 месяцам он приговорен условно.

Статья, по которой судили Тарела, предусматривала наказание до трех лет лишения свободы и штраф.

Поясним, инцидент с пощечиной произошел 9 июня на юго-востоке Франции. Макрон вышел пообщаться с собравшимися сторонниками. В этот момент его ударил находившийся среди них местный житель.

Сам Макрон не придал инциденту большого значения, сказав, что продолжит встречаться с избирателями. При этом он посетовал на атмосферу ненависти в социальных сетях и назвал физическое насилие неприемлемым.



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