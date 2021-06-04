Домогательство как инструмент подавления воли. Истории иранских женщин

В Иране женщин сажают за решетку за инокомыслие, а тюремные власти систематически используют сексуальное насилие и домогательства, чтобы сломить их волю.

Правозащитница Наргис Мохаммади рассказала об этом в социальной сети Clubhouse и призналась, что сама стала жертвой.

Раскрыть "методы работы" тюремных надзирателей в Иране и призвать преступников к ответу не позволяют страх и стыд. Но Наргис Мохаммади и другие бывшие женщины-заключенные решились рассказать о пережитом во время группового обсуждения 27 мая в приложении Clubhouse - на онлайн-собрании, к которому также присоединилась изгнанная из Ирана лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

- Я чувствовала себя как овца, которую бросили в автомашину, - рассказала Мохаммади группе о своем принудительном переводе из тюрьмы в Тегеране в город Зенджан на северо-западе страны в 2019 году.

По ее словам, начальник тюрьмы держал ее за нижнюю часть тела, затолкал в машину и сел ей на ноги, а затем попросил ее прикурить ему сигарету.

- Я не могу свести это к физическому насилию. Они [преследуют] заключенных по половому признаку, - сказала Мохаммади группе.

30 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ И 80 УДАРОВ ПЛЕТЬЮ ЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДУХОВЕНСТВА?

Правозащитница рассказала, что во время своего пребывания в тюрьме она также узнала о притеснениях и сексуальных домогательствах в отношении других заключенных женщин, у одной из которых развились серьезные психические расстройства после приставаний следователя.

"Мне нужно спросить самого [председателя Верховного суда Эбрахима] Раиси, обязана ли я была прикуривать сигарету начальнику тюрьмы. "Должна ли я была курить с главой вашей тюрьмы?"", - сказала Мохаммади группе.

Наргис Мохаммади - пресс-секретарь запрещенного в Иране Центра защиты прав человека.

Наргис Мохаммади является пресс-секретарем Центра защиты прав человека, ныне запрещенной в Иране организации, соучредителем которой выступает Ширин Эбади.

Мохаммади была приговорена к десяти годам заключения по обвинениям, связанным с ее правозащитной деятельностью. Ее освободили досрочно в октябре 2020 года ввиду плохого состояния здоровья на фоне призывов со стороны Организации Объединенных Наций и международных правозащитных групп.

Однако не прошло и года, как ей грозит новый приговор: 30 месяцев тюрьмы и 80 ударов плетью по обвинению в "распространении пропаганды" против духовного истеблишмента Ирана, "клевете" и "восстании против тюремной власти".

По ее словам, приговор является наказанием за ее неповиновение и отказ хранить молчание о нарушениях прав, в том числе за ее участие в сидячей забастовке в тюрьме против жестокого подавления иранскими властями демонстрантов, выступавших в ноябре 2019 года против правящих кругов.

"ТЮРЕМНЫЕ ВЛАСТИ ЗАСТАВЛЯЮТ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН ПРОХОДИТЬ ТЕСТЫ НА ДЕВСТВЕННОСТЬ"

Мохаммади сказала, что если с таким известным человеком, как она, с такой легкостью было допущено ненадлежащее обращение, то ее волнует судьба женщин-заключенных, не имеющих общественного статуса.

- Я 48-летняя женщина, люди меня знают. Когда я видела, как они обращаются со мной, я все время думала о том, как же они обращаются с более молодыми [женщинами], которые неизвестны и содержатся в одиночном заключении, - сказала она.

По словам Мохаммади, тюремные власти часто заставляют молодых женщин-заключенных проходить тесты на девственность.

Другие женщины-заключенные в последние годы также обвиняли следователей в сексуальных домогательствах и психологическом насилии.

Заключенная в тюрьму эколог Нилуфар Баяни написала властям письма, в которых подробно описывала, как ее пытали в течение 1 200 часов допросов.

Она говорит, что следователи угрожали ей изнасилованием и смертью, заставляли подражать звукам диких животных и заставляли участвовать в их сексуальных играх.

"МОЛЧАНИЕ НЕ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕМЕНАМ"

Приложение Clubhouse предоставило иранцам новую платформу для общения и обсуждения широкого круга вопросов, а иногда и для критики официальных лиц, которые участвуют в обсуждениях в режиме реального времени.

Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади на протяжении многих лет была адвокатом по правам человека в Иране, прежде чем ее заставили покинуть страну. 27 мая на заседании клуба она сказала, что женщинам следует раскрыть имена своих обидчиков.

- Многие не готовы говорить об этом из-за своей репутации или потому, что у них нет никакой надежды на справедливость… Наргис [Мохаммади] следует воздать должное за то, что она предает это гласности и воодушевляет говорить других. Молчание ничего не изменит, - сказала Эбади на онлайн-встрече.

Несколько других бывших заключенных также рассказали о случаях жестокого обращения и преследований со стороны своих надзирателей.

Многие иранские женщины заявили, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию в тюрьмах страны.

ТАКТИКА СЕКСУАЛЬНОГО ЗАПУГИВАНИЯ

Активистка по правам человека Марьям Шафипур рассказала, что она постоянно опасалась посягательств на сексуальной почве. Один из следователей сказал ей следующее: "Я могу держать тебя здесь сколько хочу и делать с тобой все что хочу".

- Он упирался нижней частью своего тела в мой стул и издавал звуки, - сказала Шафипур, которая была заключена в тюрьму в 2014 году в связи с ее правозащитной деятельностью.

Махваш Сабети, педагог и поэтесса, провела почти десять лет в тегеранской тюрьме "Эвин" по обвинениям, связанным с управлением делами общины бахаи в Иране - преследуемого религиозного меньшинства, чья вера не признана в Исламской Республике.

По словам освобожденной из тюрьмы в 2017 году Сабети, она регулярно сталкивалась там с унижением по половому признаку.

"На всех этапах допросов имело значение, что мы женщины. Когда они попросили меня сотрудничать, а я отказалась, мне сказали: "Ты женщина, тебе не хватит смелости"", - пояснила она.

СТАРЫЕ ШРАМЫ, ГОДЫ ТРАВМ

Наиболее горькие рассказы были у тех женщин, которые были заключены в тюрьму вскоре после иранской революции 1979 года.

Бану Сабери рассказала о том, что в 1982 году ее изнасиловали трое мужчин в пустыне недалеко от центрального иранского города Исфахан, которые заявили, что им было поручено "обеспечивать соблюдение исламских законов".

Она сказала, что после ее ареста в 1986 году следователи использовали ее изнасилование как угрозу давления на нее и ее семью, включая ее мужа, казненного в 1988 году.

- Они сказали моему мужу, что я была проституткой и я выдумала эти заявления [об изнасиловании], чтобы скрыть тот факт, что я не была девственницей, когда мы поженились, - вспоминает Сабери.

По ее словам, даже после освобождения иранские власти регулярно вызывали ее на допросы и бросали в ее адрес оскорбительные реплики сексуального характера.

Сабери сейчас живет в США. Она по-прежнему чувствует себя травмированной в результате психологического насилия, которому она подверглась в иранской тюрьме более трех десятилетий назад.

- До недавнего времени, каждый раз, когда я снимала дом, я осматривала шкаф на предмет того, достаточно ли он большой для меня, чтобы спать в нем ночью, настолько небезопасно я себя чувствовала, - всхлипывая, сказала она группе.

Монире Барадаран, бывшая политическая заключенная, опубликовавшая тюремные мемуары о своем заключении с 1981 по 1991 год, рассказала, как во время порки следователем с ее головы упала чадра.

Она сказала, что следователь начал кричать на нее, потому что он мог видеть ее волосы. Согласно исламским законам, введенным в действие в Иране после революции 1979 года, женщины должны прикрывать волосы и тело на людях.

- Я помню, что потеряла сознание. Когда я пришла в сознание, первое, что я услышала, - как следователь говорит мне: "Ты бесстыжая! Прикройся", - сказала она.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ПЫТКАХ

Барадаран сказала, что в годы заключения ее в тюрьме, когда дело доходило до пыток, женщины были равны мужчинам. Но она сказала, что женщины-заключенные также сталкивались с "дополнительным давлением" из-за своего пола.

Некоторые заключенные заявили, что подверглись изнасилованию в иранских тюрьмах в 1980-х годах.

Также были заявления об изнасиловании от женщин, арестованных в 2009 году во время подавления государством массовых уличных протестов против спорных результатов президентских выборов.

Источник - Радио Озоди