Надорвет ли Россия пупок, вытаскивая "союзников" по СНГ из ковидного болота

Раздача денег странам Содружества и создание общего рынка труда могут вылиться в неподъемные для Москвы расходы

Александр Ситников

В Минске под председательством белорусского премьера Романа Головченко прошло заседание глав правительств СНГ. По официальному сообщению нашего кабмина, на повестке дня вопрос восстановления экономик Содружества от ковидной пандемии являлся самым главным. Не забыли в духе времени коснуться и цифровой трансформации взаимной торговли.

Для начала в узком кругу премьеры обсудили задачу "совместных исследований по разработке иммунобиологических лекарственных средств и диагностических препаратов по наиболее актуальным инфекционным болезням для стран СНГ". Также обсуждалась санитарная охрана территории Содружества. По этим двум вопросам выступила руководитель Роспотребнадзора РФ и СНГ Анна Попова.

Пресс-служба Содружества отделалась общими фразами и не привела никакой конкретики. Между тем, по данным альтернативных источников, очередная волна "короны" все сильнее захлестывает ряд стран СНГ. Но Минздравы, особенно азиатских стран, предпочитают заявлять о победе над пандемией. Действуют по принципу: нет анализов - нет больных.

Другими словами, тамошние власти, похоже, врут. Иначе вообще не было бы смысла собираться премьерам и обсуждать санитарную охрану СНГ. Напротив, присутствие Поповой может указывать на то, что заразу к нам, в Россию, везут, в том числе гастарбайтеры. В пользу этой версии говорит и факт выступления перед премьерами главы Минтруда РФ Антона Котякова по "Соглашению о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения".

Речь шла о выводе из тени всего общего рынка труда СНГ, что в свете заявленной программы саммита - "восстановление после пандемии COVID-19" - логично истолковывать как попытку Москвы хоть как-то контролировать разносчиков заразы "равшанов и джамшутов". Во всяком случае, такой вывод напрашивается из имеющейся информации.

Что интересно: по сообщению пресс-службы СНГ, "целый ряд документов был подписан главами делегаций без обсуждения. Это, в частности, документы, регламентирующие взаимодействие в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний".

В то же время экономические вопросы на минском саммите премьеров не поднимались. Не звучали и слова о выделении экстренной помощи тем или иным членам Содружества, несмотря на заявленную повестку дня. Впрочем, и так ясно: денег на то, чтобы СНГ "упал - отжался", потребуется много, но решать, кому сколько дать, будет только Кремль.

Справедливости ради, это относится не только к Содружеству, но и к миру в целом. Финансы и раньше были политическим инструментом, но, однозначно, не столь ангажированными, чем сегодня. Короче, правительства большинства стран, не входящих в так называемые "центры силы", рассматривают постковидные иностранные вливания, как святую обязанность сюзерена.

Байден уже анонсировал программу спасения стоимостью $ 6 трлн, в том числе помощь бедным союзникам. Правда, Вашингтон, в отличие от Москвы, решит проблему просто: включит бешеный долларовый станок и нарастит госдолг до нового рекорда. Короче, напечатают столько баксов, сколько не жалко.

А вот Кремлю придется взять на себя расходы по спасению ряда национальных экономик СНГ, не имея под рукой "божественного федрезерва". Так, по сведению Telegram-канала "Пул Первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко, Москва скоро перечислит второй транш в размере $ 500 млн Минску в рамках общего миллиардного кредита, одобренного в декабре 2020 года.

Можно не сомневаться, вслед за белорусами за кредитами в Москву (в Сочи) потянутся и другие страны СНГ. Конечно, нашему российскому обывателю обидно. Зарплаты за МКАД низкие, пенсии мизерные, несмотря на пахоту практически до смерти (если сравнить продолжительность жизни мужиков и их возраст выхода на заслуженный отдых), а тут на "душанбе и ереваны" у Кремля денежки всегда находятся.

Но у Путина свои расклады: он заинтересован в спокойствии у соседей, причем - кровно. Любая заваруха в республиках бывшего СССР несет в себе огромные издержки для России. Самый яркий пример тому - майданутая Украина.

Тем более, что если русские уйдут, тут же нарисуются янки и их вечные спутники - боевики. В Ираке - это игиловцы*, в незалежной - бандеровцы, в Афгане - талибы**. А там, глядишь, всякая нечисть появится на российской границе, начиная с танков Абрамс и кончая террористами. Другая правда, однако, заключается в том, что деньги в размере $ 3 млрд., выделенные Януковичу, не вернулись в качестве политических дивидендов.

Кроме того, Россия нуждается в приливе трудовых ресурсов. Об этом уже министры говорят, не стесняясь. Но здесь есть один важный момент, который обязательно следует учитывать в программе преодоления последствий ковидной пандемии.

Не секрет, что в современном мире в более-менее развитых странах местные неохотно берутся за многие виды работы. Москвичей, к слову, не затащишь в дворники, да и в таксисты тоже. Этот список легко продолжить десятками других профессий. Проблему решали за счет приезжих.

Но, похоже, это время стремительно уходит. Может, кому-то покажется смешным, но, скажем, даже в США цены на недвижимость "улетели к Луне" из-за дефицита строителей. Короче, поколение Z независимо от страны проживания продолжает деградировать и становится самым настоящим кошмаром для бизнеса.

Локдаун обнажил эту проблему, о которой за океаном не говорят только ленивые социологи. Так, информагентство ABC News приводит слова Дэрила Фэйрвезера, главного экономиста Redfin: "Спрос (на дома и квартиры) опережал предложение еще до пандемии… Бизнесмены говорят, что нехватка рабочих […> ограничивает их способность строить".

Дорожающая не по дням, а по часам недвижимость вроде бы резко увеличила зарплаты, но молодежь теперь волнует не только качество жизни, но и качество труда, точнее, его минимизация. Говоря по-русски, в США многие мексиканцы, аналог наших таджиков, уже категорически не берут в руки молотки и мастерки, сколько им не плати. А юным афроамериканцам вообще лучше не предлагать место на стройке, сразу в лоб можно получить от активистов BLM.

Эта ремарка показывает, что и в России молодые "равшаны и джамшуты" вряд ли рванутся в бетонщики и в штукатуры, как это было раньше. В США даже за баксы не хотят пахать, а тут рубли предлагают. Следовательно, из-за снятия барьеров, на чем настаивает Котяков, скорей всего, лучше не станет, но возрастет преступность. А затем Кремлю придется обеспечивать приезжих социальными благами в надежде, что те ассимилируются. Через это прошли все страны, сделавшие ставки на трудовую миграцию. Почему РФ должна быть исключением?

Страшно представить, сколько на это потребуется денег, которые могли бы пойти на нужды россиян.

*Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

**Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией 14 февраля 2003 года.

Источник - СвободнаяПресса