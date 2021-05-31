Галстук и рубашку сменил на каску и перчатки – Мэр сэкономил бюджет города

Глава города заявил, что работал с удовольствием, так как теперь муниципалитет может сэкономить 7 тысяч долларов.
Мэр небольшого польского города Люблинеца Эдвард Маниура стал местным героем после того, как самостоятельно разобрал старое здание, на месте которого планируется обустроить велосипедную парковку.
Глава города заявил, что работал с удовольствием, так как теперь муниципалитет может сэкономить 7 тысяч долларов.
Маниура решился на это, когда узнал, что снос обойдется в 25 тысяч злотых (примерно 7 тысяч долларов). Он посчитал, что тратить такие деньги на снос небольшого здания нерационально.
Он заручился поддержкой местного советника и нескольких сотрудников муниципалитета, а затем отправился выполнять работу.
Градоначальник и его помощники разбирали здание два дня. Маниура заявил, что работал с удовольствием, поскольку экономный и осознанный расход средств является основой правильного управления государственными финансами.
Бишкек24
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