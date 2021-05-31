В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Власти Китая разрешили местным семьям иметь трех детей, пишет Reuters.

Такое решение приняли по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии. Его одобрил генсек Си Цзиньпин.

Пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике страны: раньше китайские семьи могли иметь только двоих детей.

Один из громких случаев, когда супругов оштрафовали за нарушение этого закона, произошел в конце февраля. Бизнесвумен Чжан Жунжун и ее муж завели семерых детей, чтобы у них получилось «идеальное число», и заплатили более одного миллиона юаней штрафа ($155 тысяч). Без этой выплаты дети — пять мальчиков и две девочки — не получили бы документы, удостоверяющие личность.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны.

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