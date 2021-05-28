Си Цзиньпин выдвинул пять предложений по борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 мая во время выступления на Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в формате видеосвязи выдвинул пять предложений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он выступил с речью на тему «Общими усилиями формировать сообщество единого

здравоохранения человечества» и выдвинул следующие 5 предложений для скорейшего преодоления эпидемии и обеспечения экономического роста:

придерживаться принципа «народ превыше всего, жизнь превыше всего». Прикладывать максимальные усилия для выявления нового случая заражения и выздоровления больного;

предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования. Осуществлять сопряжение усилий по обеспечению устойчивости и прочности глобальных цепочек производств и поставок;

укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов. Противостоять разного рода попыткам политизации, стигматизации и дискредитации;

в справедливом и рациональном ключе устранять «иммунную яму». Эффективно урегулировать вопросы производства и распределения вакцин, обеспечить их доступность и ценовую приемлемость для развивающихся стран;

предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления. Необходимо укреплять и активизировать роль ООН и ВОЗ, совершенствовать глобальную систему профилактики и контроля над заболеваниями, повышать готовность к пандемиям, предупреждению и реагированию на них.

Также на саммите Си Цзиньпин объявил 5 новых решений:

на ближайшие три года дополнительно выделить 3 млрд долларов США для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально- экономического развития;

на основе уже поставленных 300 млн доз вакцин приложить максимум усилий для увеличения поставок;

поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве;

заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами;

Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин.

Источник: centralasia.media