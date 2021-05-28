Си Цзиньпин: Общими усилиями формировать сообщество единого здравоохранения человечества

В беспрецедентной борьбе с эпидемией Китай осуществляет широкомаcштабные гуманитарные акции, отметил г-н Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 мая 2021 года принял участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в формате видеосвязи. Глава КНР выступил с речью на тему «Общими усилиями формировать сообщество единого здравоохранения человечества» и выдвинул 5 предложений для скорейшего преодоления эпидемии и обеспечения экономического роста, говорится в сообщении посольства КНР в КР.

Ниже приводим текст выступления председателя КНР Си Цзиньпиня:

«Во-первых, придерживаться принципа «народ превыше всего, жизнь превыше всего». Прикладывать максимальные усилия для выявления нового случая заражения и выздоровления больного.

Во-вторых, предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования. Осуществлять сопряжение усилий по обеспечению устойчивости и прочности глобальных цепочек производств и поставок.

В-третьих, укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов. Решительно противостоять разного рода попыткам политизации, стигматизации и дискредитации.

В-четвертых, в справедливом и рациональном ключе устранять «иммунную яму». Эффективно урегулировать вопросы производства и распределения вакцин, обеспечить их доступность и ценовую приемлемость для развивающихся стран.

В-пятых, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления. Необходимо укреплять и активизировать роль ООН и ВОЗ, совершенствовать глобальную систему профилактики и контроля над заболеваниями, повышать готовность к пандемиям, предупреждению и реагированию на них.

В беспрецедентной борьбе с эпидемией Китай осуществляет широкомаcштабные гуманитарные акции, отметил г-н Си Цзиньпин. Китай предоставляет помощь в виде вакцин более чем 80 развивающимся странам, экспортирует вакцины в 43 стран. Это в том случае, когда не хватало мощностей по производству, а спрос внутри страны оказался огромным. Китай выделил 2 млрд долл. США для оказания помощи пострадавшим от коронавируса развивающим странам и восстановления социально- экономического развития. Материальная помощь предоставлена более 150 странам и 13 международным организациям. Китай поставил странам мира более 280 млрд защитных масок, 3,4 млрд защитной одежды и 4 млрд набора реактивов для тестов. Значительный прогресс достигнут в сотрудничестве между Китаем и ООН по созданию на территории страны глобального гуманитарного склада и хаба. Китай всесторонне реализовал инициативу G20 о приостановке обслуживания долга для беднейших стран, общая сумма свыше 1,3 млрд долл. США лидирует среди стран-членов G20.

По всему миру продолжает расползаться эта серьезная пандемия, для поддержки скоординированных глобальных усилий в борьбе с COVID-19 Си Цзиньпин объявил 5 новых решений:

- В ближайшие три года дополнительно выделить 3 млрд долл. США для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития.

- На основе уже поставленных 300 млн доз вакцин приложить максимум усилий для увеличения поставок.

- поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве.

- Заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами.

- Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин».

Источник: Кабар