(Фото) Космический аппарат запечатлел огромную суперлуну.

В среду, 26 мая жители Земли смогли наблюдать Лунное затмение.

Несколько фаз данного астрономического явления смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», который расположен на высоте 490 км от поверхности Земли.

Как сообщает «Роскосмос», полная фаза в момент, когда Луна находилась ближе всего к планете в 2021 году, продлилась 14,5 минуты.

Вчерашнее полное затмение совпало с полнолунием и прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное сочетание событий встречается примерно раз в 12 лет.

«Аист-2Д» космический аппарат, запущенный 28 апреля 2016 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный, разработан в Ракетно-космическом центре «Прогресс».

Источник: centralasia.media