Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

В воскресенье, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании экстренно сел в Минске.

На борту находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали и водворили в СИЗО Минска.

Так, сегодня на встрече с парламентариями в Доме правительства президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

Лукашенко также назвал «абсолютной ложью» сообщения о принуждении лайнера к посадке истребителем МиГ-29.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» - сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что экипаж самолета Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

Ранее сообщалось, что Международная и Европейская федерации журналистов, базирующиеся в Брюсселе, охарактеризовали арест Протасевича как «акт гостерроризма». «Репортеры без границ» (RSF) призвали белорусские власти освободить его.

Источник: centralasia.media