Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

В воскресенье, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании экстренно сел в Минске.
На борту находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали и водворили в СИЗО Минска.
Так, сегодня на встрече с парламентариями в Доме правительства президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.
Лукашенко также назвал «абсолютной ложью» сообщения о принуждении лайнера к посадке истребителем МиГ-29.
«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» - сказал Лукашенко.
Глава государства добавил, что экипаж самолета Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.
Ранее сообщалось, что Международная и Европейская федерации журналистов, базирующиеся в Брюсселе, охарактеризовали арест Протасевича как «акт гостерроризма». «Репортеры без границ» (RSF) призвали белорусские власти освободить его.
Источник: centralasia.media
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