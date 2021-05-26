Два села, расположенные на границе с Узбекистаном, официально вошли в состав Казахстана

Узбекская сторона не раскрыла деталей пограничного соглашения, которое якобы было достигнуто в начале 2000-х годов.

Земли населенных пунктов Багыс и Хиёбон на казахстанско-узбекской границе официально включены в территорию Туркестанской области. Соответствующее постановление правительства размещено 25 мая на сайте премьер-министра Казахстана.

Согласно постановлению правительства, общая площадь сел Багис и Хиябон составляет 795,62 га. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В связи с присоединением сел к Туркестану, согласно постановлению, границы области также будут изменены.

Село Багыс расположено в 150 километрах от Шымкента. В нем проживают 1200 человек. Село известно тем, что в 2001 году его жители сделали неоднозначное заявление о «создании независимой республики». Жители села не знали, к какой стране они относятся — Казахстану или Узбекистану, и таким образом подтолкнули власти двух стран скорее сесть за стол переговоров. В итоге в 2003 году село отошло к Казахстану, однако населенный пункт так и не нанесли на карту Казахстана,

Узбекская сторона не раскрыла деталей пограничного соглашения, которое якобы было достигнуто в начале 2000-х годов.

В марте этого года жители села в очередной раз выразили протест. 16 марта в Багыс прибыла специальная правительственная делегация. Спустя две недели акимат Сарыагашского района и маслихат приняли совместное постановление, в котором предложили включить Багыс в состав Акжарского сельского округа Сарыагашского района, Хиёбон — в состав Куркелесского сельского округа Сарыагашского района. Акимат области принял аналогичное совместное постановление и направил его в правительство.

Источник: centralasia.media