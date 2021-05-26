Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. В эти дни Байден будет завершать свой первый зарубежный визит по странам Европы.

В понедельник стало известно о консультациях советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и главы Совета безопасности России Николая Патрушева. В их совместном заявлении говорится, что встреча стала важным шагом в подготовке встречи президентов. В документе отмечается, что стороны заинтересованы в нормализации отношений.

Провести саммит Путину предложил Байден в ходе телефонного разговора в апреле. Это случилось в разгар острого дипломатического конфликта между двумя государствами. Российский посол покинул Вашингтон после интервью американского президента, где тот ответил, что считает Путина убийцей. После этого из Москвы, под давлением российских властей, уехал американский посол.

Очные переговоры будут первыми для Байдена и Путина в статусе глав государств. Ранее они встречались в Москве в 2011 году, когда американский политик занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а российский возглавлял правительство при президенте Дмитрии Медведеве.

Источник: Азаттык