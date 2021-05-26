На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, есть жертвы

Отмечается, что в результате стрельбы погиб «контрактный военнослужащий сержант Хуршудян».
На приграничном участке в Армении во вторник, 25 мая, произошел инцидент со стрельбой с участием азербайджанских военных, сообщило Минобороны Армении.
«25 мая в 14:20 произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на приграничном участке населенного пункта Верин Шоржа в Гегаркуникской области. В частности, со стороны противника была произведена стрельба в направлении армянских постовых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате стрельбы погиб «контрактный военнослужащий сержант Хуршудян».
12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ.
Ранее миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Рустам Мурадов.
Источник: centralasia.media
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