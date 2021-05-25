Россия – щедрая душа – другим триллионы, себе ни шиша?

Экономист объяснил, как работает «регулирование потока мигрантов».
Зачем Москва выдала Центральной Азии безвозмездную помощь на 3.000.000.000.000 рублей! И что получила взамен. Замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, сколько Россия тратит на помощь бывшим советским республикам Центральной Азии.
– В период с 2008 года странам Центральной Азии была предоставлена безвозмездная финансовая помощь только на двусторонней основе свыше 4,2 миллиардов долларов США. Кумулятивный эффект нашей помощи странам Центральноазиатского региона суммарно составил около 3 триллионов рублей, – рассказал дипломат на конференции дискуссионного клуба “Валдай”.
Не слишком ли много для безвозмездной помощи?
– 3 триллиона рублей за 12-13 лет — это не такая уж значительная сумма. Примерно по 200 миллиардов рублей в год — меньше полпроцента от собственного бюджета. А полученная в итоге польза гораздо выше, чем вред от прямых финансовых потерь, – прокомментировал «КП» щедрость России экономист, профессор Никита Кричевский.
По мнению эксперта, Москва таким образом покупает лояльность азиатских политических режимов. И что самое важное: «Покупка удается».
– Взамен на потраченные деньги мы получаем регулируемый поток трудовых мигрантов. Местные центральноазиатские власти контактируют с диаспорами и контролируют пребывание гастарбайтеров. Да, у нас бывают эксцессы с приезжими. Но Россия имеет гораздо меньше проблем от мигрантов, чем те же США или Европа. Хотя Запад точно так же оказывает финансовую помощь арабским и прочим странам, и тратит на это несравненно больше средств, чем мы, – рассказал Кричевский.
Экономист объяснил, как работает «регулирование потока мигрантов».
– В Азии остаются семьи, старшие родственники мигрантов. Главное условие пребывания приезжих в России: законопослушное поведение. Они понимают, что в случае чего трудности будут и у оставшихся родственников.
– Кому мы еще оказываем финансовую помощь?
– Белоруссии, конечно, прежде всего. Геополитика прекрасно продается, и мы не тратим деньги бездумно. Для нас Белоруссия очень важна: белорусские предприятия поставляют детали для российской военной техники. На белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть, топливо потом продается на Запад, и мы имеем с этого свой процент.
Источник: “Zemlyaki.name”
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