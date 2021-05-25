С 15 июня Uzbekistan Airways переводит московские рейсы в аэропорт «Домодедово»

С 15 июня авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет полеты из московского аэропорта «Домодедово».

«Такое решение обусловлено, в первую очередь, обеспечением комфорта и повышением уровня обслуживания пассажиров на рейсах Uzbekistan Airways», – говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Как сообщили местные СМИ, с этой даты рейсы в аэропорт «Внуково» осуществляться не будут.

Однако в сообщении Uzbekistan Airways об этом ничего не сказано.

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”