Президент Туркменистана стал Почетным гражданином Ашхабада

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил звание почетного гражданина Ашхабада.

Об этом 24 мая сообщило Государственное агентство ТДХ.

Звание «Почетный гражданин города Ашхабада» присвоено Бердымухамедову постановлением нижней палаты парламента Туркменистана (Меджлис Милли генгеша). Согласно документу, глава государства удостоен этого звания «за выдающиеся заслуги и личный вклад в политическое, экономическое и культурное развитие Ашхабада, достижение нового уровня национальной архитектуры, формирование современной городской инфраструктуры, а также в связи со 140-летием основания туркменской столицы».

На заседании кабинета министров, посвященному празднованию 140-летия Ашхабада, председатель нижней палаты парламента Гульшат Маммедова вручила главе государства соответствующий документ, пожелав президенту долголетия и больших успехов в деятельности на благо народа и процветания страны. Бердымухамедов поблагодарил за высокую оценку его труда, отметив, что считает большой честью быть почетным гражданином туркменской столицы.

Глава Туркменистана подчеркнул, что продолжит трудиться для процветания Ашхабада и улучшения социально-бытовых условий жизни людей.

Источник: Элгезит