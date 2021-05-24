(Фото) В Узбекистане обнаружен неизвестный науке вид растений

В настоящее время ведутся исследования цветочного строения этого вида растений. Кроме того, семена этого растения изучаются под электронным микроскопом.

В ходе полевого исследования в северной части Ферганской долины в рамках научной экспедиции в приграничной с Кыргызстаном, обнаружен новый, неизвестный науке вид дикого лука, сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Известно, что Узбекистан - регион происхождения и разнообразия дикого лука. Лабораторный анализ собранных образцов показал, что недавно обнаруженные виды растений были признаны новыми для науки.

Как сообщается, найденный новый вид схож с Allium minitum Vved (маленький лук), произрастающий в высокогорной местности Таджикистана и Кыргызстана.

Эти растения похожи строением цветка и характерным белым окрасом, но в то же время их отличает местность произрастания. Allium minitum Vved можно встретить на высоте свыше 3000 метров в альпийском регионе, а новый вид дикого лука произрастает только на высоте 1000-1100 метров в холмистой местности.

В настоящее время ведутся исследования цветочного строения этого вида растений. Кроме того, семена этого растения изучаются под электронным микроскопом.

После этого ученые института дадут окончательное заключение и ему будет присвоено имя. Результаты исследования будут объявлены, отметили в научном ведомстве.

Источник: centralasia.media