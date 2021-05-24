(Видео) Вице-президент США вытерла руку об костюм после рукопожатия с главой Южной Кореи

Вице-президента США Камалу Харрис уличили в неприличном жесте.

Это заметили пользователи на YouTube-канале Белого дома. Позже к ролику просто отключили комментарии.

Во время брифинга с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином они обменялись рукопожатиями, и после этого Харрис вытерла руку о свой костюм. Этот жест виден на ролике, опубликованном на YouTube-канале Белого дома.

Пользователи указали, что вице-президент США продемонстрировала полное отсутствие элементарных представлений об этикете и вежливости. Некоторые даже иронично отметили, что «нельзя смахнуть вирус, проведя ладонью по штанине». После этого комментарии к видео были отключены.

Харрис заняла должность с вступлением на пост главы государства демократа Джозефа Байдена. Она стала первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения в истории США. До этого Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, а также сенатора от этого штата.

Источник: centralasia.media