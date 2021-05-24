Душанбе и Ташкент завершают демаркацию границы между странами

Стороны договорились ускорить полевые демаркационные работы на общей границе.

В Худжанде 17-22 мая состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана в рамках совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии. Сообщил "Азия-Плюс" источник в администрации главы Согда.

В ходе переговоров стороны обсудили демаркационные работы на линии государственной границы двух государств, обменялись мнениями по проектной демаркационной линии и установлению пограничных знаков на линии границы.

Стороны договорились ускорить полевые демаркационные работы на общей границе.

По словам источника, Душанбе и Ташкент поручили соответствующим рабочим группам, в состав которых вошли геодезисты, картографы, представители МИД, пограничных служб, до конца 2021 года окончательно утвердить порядок установления пограничных столбов на рубежах двух государств.

Напомним, полная делимитация госграницы между двумя государствами была завершена в 2019 году.

Стороны еще тогда письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будет указана точная линия границы двух государств.

Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан 9-10 марта 2018 года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Таджикский парламент ратифицировал этот договор 19 апреля 2018 года.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 километра.

Источник: asiaplustj.info