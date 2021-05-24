Основателя оппозиционного в Беларуси Telegram-канала Nexta задержали в аэропорту Минска

Перед вылетом, по данным Nexta, Роман Протасевич заявил, что заметил за собой слежку.

Один из основателей и бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в Минске. Об этом сообщил сам канал.

Роман Протасевич был на борту самолета компании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс и совершил посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Позже сообщение было опровергнуто. В авиакомпании заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолёт в Минск.

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что приказ «разворачивать и принимать» самолёт отдал президент Александр Лукашенко. Для сопровождения лайнера по поручению президента в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Перед вылетом, по данным Nexta, Роман Протасевич заявил, что заметил за собой слежку.

Президент Литвы, где Протасевич получил политическое убежище, Гитанас Науседа назвал ситуацию с посадкой самолёта беспрецедентной и потребовал освобождения Романа Протасевича.

«Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации», — заявил он.

В ноябре 2020 года сооснователи Nexta Роман Протасевич и Степан Путило были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Беларуси предъявил им обвинение в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Канал Nexta и его логотип признаны на территории Беларуси экстремистскими материалами.

Источник: centralasia.media