Алишер Усманов занял первое место в рейтинге благотворителей Британии, - The Sunday Times

По полученным данным, в прошлом году меценат также потратил $8,8 млн на покупку Олимпийского манифеста 1892 года, который затем был передан Олимпийскому музею в Швейцарии.

Первое место в рейтинге британских благотворителей, составляемом газетой The Sunday Times, по пожертвованиям на борьбу с COVID-19 занял основатель холдинга USM Алишер Усманов.

По данным издания, в 2020 году господин Усманов выделил £134,2 млн ($190,6 млн) на борьбу с COVID-19 в России, Узбекистане и Италии. Издание отмечает, что больше всего от его щедрости выиграли Россия и Узбекистан, но поддерживались проекты и в других странах.

Газета пишет, что Усманов лично и его компании за прошедший год пожертвовали в разных странах мира около £500 млн ($710 млн). За последние 20 лет, по данным издания, предприниматель потратил на благотворительность £4,2 млрд (почти $6 млрд). The Sunday Times называет господина Усманова самым щедрым меценатом за этот период.

В 2020 году Усманов занимал 7-ю строчку, в 2019 году — 8-ю. Меценат дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием £11,339 млрд в 2019 году и £10,556 млрд в 2018 году.

По полученным данным, в прошлом году меценат также потратил $8,8 млн на покупку Олимпийского манифеста 1892 года, который затем был передан Олимпийскому музею в Швейцарии.

Число миллиардеров в Великобритании за последний год выросло на 24 человека, до 171. Их общее состояние — на 22%, до £597,3 млрд ($848 млрд).

Рейтинг благотворителей The Sunday Times Giving List — приложение к ежегодному рейтингу самых богатых британцев. В рейтинге учитываются не только граждане Великобритании, но и те, кто живет, работает, имеет существенные активы или иные «прочные связи» со страной.

Источник: centralasia.media