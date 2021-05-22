Умерших от коронавируса в два-три раза больше, чем официальная статистика, - ВОЗ

В зоне особого риска оказалась часть малоимущего населения, которая живет в наиболее густонаселенных районах.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что по предварительным данным число смертей от коронавируса на конец 2020 года составляло по крайней мере 3 млн человек. Это на 1,2 млн больше, чем говорят официальные данные, согласно которым от COVID-19 к 31 декабря 2020 года по всему миру умерло 1,8 млн человек.
В своем очередном ежегодном отчете о состоянии глобального здоровья эксперты ВОЗ делают вывод, что реальные показатели смертности могут быть в два-три раза выше, чем официальные данные, согласно которым к настоящему моменту от коронавируса скончались 3,4 млн человек.
В отчете также сказано, что пандемия коронавируса продолжает серьезно угрожать здоровью и благосостоянию людей во всем мире, поскольку 90% стран сообщают о серьезных перебоях в обеспечении населения жизненно важными медицинскими услугами.
В зоне особого риска оказалась часть малоимущего населения, которая живет в наиболее густонаселенных районах.
ВОЗ указывает, что некоторые страны не могут систематически и точно оценивать число смертей, поэтому им приходится заполнять пробелы при помощи ориентировочных подсчетов. Они делают их с помощью различных статистических методов с привлечением мнения экспертов и реальных данных.
Чтобы сделать подсчет смертности более согласованным, ВОЗ создала специальную группу советников, которые вырабатывают общие методы оценки неучтенных смертей от COVID-19, в том числе тех, что были связаны с заражением косвенно. В группу вошли ведущие демографы, эпидемиологи, специалисты по данным и статистике из разных стран мира.
Эксперты разработали модель подсчета для каждой страны с учетом региональных особенностей и заключили, что число неучтенных смертей за 2020 год в Северной и Южной Америке составляет 1,34 - 1,46 миллионов, а в Европе - 1,11- 1,21 млн. Это, соответственно, на 60% и 50% выше официальных данных.
Источник: centralasia.media
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