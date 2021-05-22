Зеленский ввел масштабные санкции против России

В частности, решение касается российских СМИ - НТВ, Первого канала, МИА "Россия сегодня", ТНТ и "Звезды".
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает lenta.ru.
В частности, решение касается российских СМИ - НТВ, Первого канала, МИА "Россия сегодня", ТНТ и "Звезды".
Под санкции попали главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, а также ряд граждан России.
Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.
14 мая состоялось очередное заседание СНБО под председательством Зеленского. На нем было принято решение о введении новых экономических ограничений, в частности, против воров в законе и иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами.
В марте Зеленский ввел санкции против интернет-издания "Лента.ру" и других российских СМИ. Ограничительные меры сроком на три года также коснулись агентства ТАСС, МИА "Россия сегодня", новостных порталов "Газета.ру" и "Утро.ру", агрегатора СМИ2. В числе физических лиц, попавших под санкции, - первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, и другие чиновники.
Источник: vb.kg
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