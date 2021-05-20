Таджикистан и Казахстан подписали 7 документов о сотрудничестве

Подписанием семи документов о сотрудничестве завершились сегодня в Душанбе таджикско-казахские переговоры на высшем уровне.

Вопросы развития и расширения дружественных отношений и стратегического партнерства между Таджикистаном и Казахстаном обсуждены на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сегодня, 20 мая в в столичном "Доврце нации".

Встреча проходила в начале в узком составе, а затем в расширенном - с участием делегаций сторон, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

По итогам переговоров подписаны:

- Совместное заявление двух президентов;

- Соглашение между Минздравами Таджикистана и Казахстана "О сотрудничестве в борьбе с туберкулёзом";

- Программа сотрудничества между МИД РТ и МИД РК на 2021-2023 годы;

- Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Таджикистаном и Казахстаном;

- Меморандум о взаимопонимании между Службой связи Таджикистана и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

- Меморандум между Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и Министерством торговли и интеграции Казахстана о сотрудничестве по вопросам совместной реализации проекта по созданию товаропроводящей системы.

О чем говорили президенты?

В ходе встречи президенты обменялись мнениями о развитии отношений между двумя странами в политико-дипломатической, межпарламентской, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности.

"Таджикистан ценит стратегическое партнерство с братским Казахстаном. Мы намерены и дальше прилагать необходимые усилия для развития сотрудничества между нашими странами во всех сферах", - заявил на встрече Эмомали Рахмон

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы взаимной борьбы с новой коронавирусной инфекцией и реализации мер по снижению воздействия пандемии на экономики стран. Подчеркивалось, что совместными усилиями удалось принять срочные меры по защите граждан.

При этом было признано необходимым продолжить дальнейшее сотрудничество в области диагностики, профилактики и лечения коронавируса COVID-19.

Развитие торгово-экономического сотрудничества было признано приоритетным, и было отмечено, что Казахстан занимает второе место в общем внешнеторговом обороте Таджикистана.

Товарооборот между странами в прошлом году составил около 1 миллиарда долларов.

Отмечалось, что Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном по цифровизации экономики, инновациям и импорту современных технологий, созданию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, экспорту экологически чистых продуктов в Казахстан, созданию совместных оптовых распределительных центров в Таджикистане.

В сфере транспорта была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества в области железных дорог и других сфер, в том числе важность возобновления полетов между столицами двух стран.

Президенты положительно оценили итоги состоявшихся в марте 2021 года в Душанбе 16-го заседания таджикско-казахской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Инвестиционного форума.

Приветствовали итоги 3-го заседания Совместной рабочей группы по взаимному увеличению товарооборота и увеличению номенклатуры поставляемых товаров между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, а также готовность сторон разработать Дорожную карту по увеличению товарооборота на 2022-2023 годы.

Стороны достигли договоренности создать совместные производства по переработке сырья до конечной продукции на базе отраслевых предприятий, в том числе в свободных экономических зонах, а также подтвердили готовность рассмотреть возможность расширения двустороннего взаимодействия в сфере машиностроения, промышленности, железнодорожного и другого вида транспорта, инфраструктуры, логистики и других областях.

В этой связи приветствовали подписание Рамочного меморандума о сотрудничестве в области промышленности.

Подчеркнув положительный опыт сотрудничества в области сельского хозяйства, лидеры Таджикистана и Казахстана выступили за принятие необходимых шагов по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и созданию оптово-распределительных центров на территориях двух стран.

Источник: asiaplustj.info