В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID-19

Общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 25 496 330, а число летальных исходов достигло 283 248.
В Индии за последние сутки зарегистрировано 267 334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4529 человек, сообщает Минздрав страны.
Общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 25 496 330, а число летальных исходов достигло 283 248.
Зафиксированный суточный скачок смертельных случаев стал вторым подряд антирекордом для Индии - накануне было выявлено 4329 смертей. Количество летальных исходов за 24 часа в девятый раз за этот месяц превысило 4 тысячи человек.
В то же время суточное число заразившихся в последнее время демонстрирует некоторое снижение: 17 мая Индия зафиксировала 281 386 новых случаев заражения коронавирусом — тогда менее 300 тыс. инфицированных за сутки было отмечено впервые с 21 апреля (в тот день был выявлен 295 041 случай инфицирования), а 18 мая было зафиксировано 263 533 заразившихся.
Источник: centralasia.media
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