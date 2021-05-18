Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft из-за подозрений в отношениях с коллегой, — The Wall Street Journal

В мае 2021 года Билл и Мелинда Гейтс объявили о своем разводе после 27 лет брака

Американский миллиардер Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft в 2020 году из-за расследования его предыдущих романтических отношений с сотрудницей компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Microsoft наняла юридическую фирму для проведения расследования в конце 2019 года после того, как сотрудница компании заявила в письме, что у нее на протяжении многих лет были отношения с Гейтсом.

По словам источников, в ходе расследования некоторые члены совета директоров решили, что Гейтс больше не может занимать должность директора в компании, которую он основал и руководил долгое время. Гейтс подал в отставку до того, как завершилось расследование.

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft в марте 2020 года, три месяца спустя переизбрания на должность. Как подчеркивает издание, миллиардер сообщал, что хочет сфокусироваться на своих благотворительных проектах.

В мае 2021 года Билл и Мелинда Гейтс объявили о своем разводе после 27 лет брака

Источник: Элгезит