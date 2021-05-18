Мир вступил в стадию «вакцинного апартеида», - ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир вступил в стадию вакцинного апартеида.
«Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен», - сказал глава ВОЗ на онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.
ВОЗ призывает страны с высоким уровнем вакцинации населения не прививать детей от COVID-19, а сначала поделиться дозами с бедными странами.
На призыв уже откликнулись США: в понедельник Байден заявил, что Америка поделится 80 млн дозами вакцин от коронавируса, или 13% всего своего запаса. При этом оставшегося все равно хватит, чтобы привить всех взрослых американцев.
Источник: centralasia.media
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