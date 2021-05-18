В Беларуси милиции разрешили стрелять по протестующим

Сотрудникам милиции также разрешили проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», который, в частности, даст право милиции применять боевую и специальную технику к участникам массовых беспорядков. Об этом передает «Интерфакс».

Поправки в закон уточняют условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники со стороны силовиков, правила проведения обысков и прописывает определенные права и обязанности.

Закон предусматривает, что милиционеры не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Милиции предоставляется право запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудникам милиции также разрешили проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании. Органы внутренних дел наделяют и правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

Кроме того, среди новаций закона — предложение отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции.

При этом, на государственную защиту могут рассчитывать чиновники, силовики, судьи, журналисты, члены избирательных комиссий и других лиц, в отношении которых в МВД поступит обращение от руководителя госоргана об угрозе посягательства на их жизнь, здоровье или имущество. Попав под госзащиту, они могут получить широкий спектр способов защиты — от перевода на другую работу до изменения внешности, если обеспечить безопасность другими мерами нельзя.

Источник: Элгезит