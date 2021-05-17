(Фото) В Узбекистане жители приняли убивавшего их овец шакала за «чупакабру»

Инспекторы пояснили, что если такая ситуация повторится, необходимо обратиться в Упраление экологии и охраны окружающей среды.
Госкомэкологии Узбекистана опубликовало комментарий после того, как в узбекоязычных СМИ и социальных сетях распространилась статья под заголовком «В Кашкадарье убили неизвестное животное, убивавшее овец и коз». Авторы статьи издания nasafnews выложили несколько фото убитого животного, в том числе, когда оно било живым. Авторами была выдвинута версия, что животное является «чупакаброй», которой приписывают убийства домашних животных.
В ходе исследования специалистами Госкомэкологии Узбекистана были проведены интервью с домовладельцами села Камашинского района, где неизвестное животное убило овец.
Как сообщается, животное загрызло 6 овец в 4 домах.
Выяснилось, что животное, которое было 14 мая этого года поймано и убито местными жителями, это шакал, - отметили в ведомстве.
Инспекторы пояснили, что если такая ситуация повторится, необходимо обратиться в Упраление экологии и охраны окружающей среды.
Источник: centralasia.media
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