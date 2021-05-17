(Видео) Израильская авиация начала массовую бомбардировку Газы

Утром в понедельник израильские военные самолеты нанесли новую серию тяжелых ударов по нескольким местам в городе Газа.

Как сообщает Associated Press, этот удар ВВС Израиля стал самым массированным с момента новой эскалации конфликта. В результате погибли 42 палестинца.

Израильские военные заявили, что совершили нападение на дома девяти командиров ХАМАС в Газе.

В воскресном телеобращении премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что атаки Израиля продолжаются «в полную силу».

ХАМАС также продолжил наступление, запустив ракеты из гражданских районов в Газе. Один из них врезался в синагогу в южном городе Ашкелон за несколько часов до вечерней службы по случаю еврейского праздника Шавуот.

О новых жертвах не сообщается, но известно, что 10 жителей Израиля, включая двоих детей, погибли за неделю боевых действий.

В воскресенье ООН призвал обе стороны конфликта прекратить огонь, а генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал происходящее «совершенно чудовищным».

Конфликт между Израилем и палестинцами продолжается с середины XX века до настоящего времени. Он является составной частью более широкого арабо-израильского конфликта. Это спор между двумя группами людей с претензиями на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

Источник: centralasia.media