New York Times: Билл Гейтс преследовал женщин, которые работали в Microsoft

Билл Гейтс сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой, в начале мая.

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс преследовал женщин, которые работали в его компании, задолго до того, как решил развестись со своей супругой Мелиндой, пишет The New York Times.

По словам источников издания, Гейтс также проявлял интерес и к сотрудницам благотворительного фонда, который он основал вместе со своей женой.

Газете стали известны несколько случаев, когда Гейтс пытался пригласить своих подчиненных на свидание. Один из них произошел в 2006 году, когда Гейтс покинул заседание в Microsoft и сразу отправил электронное письмо сотруднице, которая проводила совещание, с предложением сходить на ужин.

Еще один эпизод произошел «год или два спустя», когда Гейтс отправился в Нью-Йорк по делам своего благотворительного фонда. Его в поездке сопровождала одна из сотрудниц фонда. На коктейльной вечеринке, как утверждает издание, Гейтс обратился к женщине со словами: «Я хочу увидеться с вами. Вы поужинаете со мной?».

Шесть действующих и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда Гейтса и фирмы, которая управляет его состоянием, заявили газете, что эти инциденты, а также другие недавние случаи временами создавали неудобную рабочую среду. Вместе с тем подчиненные Гейтса отметили, что его поведение не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов. «Гейтс был известен тем, что неуклюже подходил к женщинам как в офисе, так и вне его. Его поведение приводило к болтовне сотрудников о его личной жизни», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, неизвестно, насколько хорошо Мелинда Гейтс знала о таком поведении мужа, однако известно, что она крайне не одобряла его неоднократные встречи с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними.

Билл Гейтс сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой, в начале мая. Один из богатейших людей мира отметил, что за 27 лет в браке они с Мелиндой вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. Как писала газета The Wall Street Journal, поводом для развода четы Гейтсов могли быть контакты бизнесмена с Джеффри Эпштейном.

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда Френч (девичья фамилия) на протяжении нескольких лет работала в компании на должности менеджера отдела продаж. В 1994 году пара поженилась.

Источник: centralasia.media