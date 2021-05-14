Казахстан ввел новые правила для всех въезжающих в страну

Казахстан ввел новые правила в аэропортах для всех пассажиров, сообщает пресс-служба компании Uzbekistan Airways.
Отмечается, что с 12 мая в аэропортах городов Нур-Султан и Алматы в пилотном режиме внедряется проект «ASHYQ» для всех пассажиров, в рамках которого в здание терминала аэропортов для дальнейшего путешествия будут допущены пассажиры после проверки статуса сканированием QR-кода в мобильном приложении «ASHYQ» и по ИИН граждан Республики Казахстан или по номеру паспорта иностранных граждан.
Допуск в терминалы будет разрешен пассажирам с:
«зеленый» статус – ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;
«синий» статус – отсутствует результат ПЦР;
Допуск в терминал будет запрещен пассажирам с:
«желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;
«красный» статус с положительным результатом на COVID-19, пассажиры со статусом «инфицирован».
В связи с этим, пассажирам рекомендовали заранее установить мобильное приложение «ASHYQ» и заблаговременного прибыть в вышеуказанные аэропорты, чтобы вовремя пройти регистрацию и вылет без задержки.
Источник: centralasia.media
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