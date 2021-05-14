Отставные генералы США усомнились в психическом состоянии Джо Байдена

Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего.

Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо, в котором выразили сомнения по поводу того, что психическое и физическое состояние главнокомандующего Вооруженными силами США, президента страны Джо Байдена позволяют ему принимать здравые решения в сфере национальной безопасности. Документ обнародован на портале Flag Officers 4 America, сообщает «Ведомости».

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, касающиеся жизни и здоровья, в любом месте, днем и ночью. Недавние решения руководства демократов о процедурах доступа к ядерному арсеналу посылают опасный сигнал национальной безопасности, поднимая вопрос о том, кто несет ответственность», — говорится в письме.

По мнению авторов обращения, сейчас США находятся в глубочайшей опасности с момента основания страны в 1776 г. Американцы же вынуждены сражаться «за свое выживание в конституционной республике». Экс-генералы указали на то, что администрация Байдена осуществляет «полномасштабное наступление» на конституционные права граждан, так как «в диктаторской манере» в обход конгресса подписала свыше 50 указов, отменив некоторые постановления администрации предыдущего главы государства Дональда Трампа.

Также авторы письма раскритиковали меры Байдена по контролю за действиями населения, в том числе жесткий локдаун, закрытие школ и предприятий, а также наблюдаемую ими цензуру. Бывшие военные подчеркнули, что граждане страны должны настоять на «финансово ответственном управлении», где внимание уделяется всем американцам, особенно среднему классу, «а не каким-либо особым интересам или экстремистским группам».

В итоге, экс-генералы постановили под сомнение легитимность выборов, в результате которых Байден пришел к власти. По их мнению, результаты голосования могли быть сфальсифицированы.

Президентские выборы в США состоялись в ноябре 2020 г. На них Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Дональд Трамп — 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января. 25 марта он заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Источник: Элгезит