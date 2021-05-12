(Видео/фото) Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинцами не прекращается

С понедельника в Израиле с новой силой продолжаются обстрелы и авиаудары.

Исламистские группировки ведут по израильским городам обстрел ракетами из сектора Газа. Израильские военные отвечают ракетами и авиаударами.

Как пишет ВВС, вчера днем в результате воздушных ударов израильских сил было разрушено 13-этажное здание в Газе «Бурдж-Ханади», где находились офисы движения ХАМАС. Сообщается, что примерно за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались, данных о жертвах этого нападения пока нет.

В секторе Газа погибли 35 человек, в Израиле — 5.

Вскоре после разрушения «Бурдж-Ханади» палестинские группы сообщили, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет. В городе были слышны сирены воздушной тревоги, прохожие и посетители ресторанов были вынуждены бежать в укрытия, некоторые люди легли на мостовую. Большую часть ракет, которые выпускаются по территории Израиля, перехватывает израильская система ПВО «Железный купол».

По данным Армии обороны Израиля, с понедельника с территории сектора Газа по израильским городам было выпущено более тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по 150 целям в секторе Газа.

По городам Ашкелон и Ашдод ХАМАС выпустил 157 ракет за пять минут.

Конфликт из-за поселений в Иерусалиме

Обстрелы и авиаудары начались в Израиле в понедельник. В Армии обороны Израиля сообщили, что в общей сложности за этот день из сектора Газа было выпущено около 150 ракет, вечером израильская армия начала авиаудары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении во вторник заявил, что «интенсивность израильских авиаударов возрастет». Ранее военные заявили, что у операции в секторе Газа нет временных ограничений, и при необходимости она может выйти и за пределы сектора.

ХАМАС говорит, что своими действиями хочет «защитить» мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима от «агрессии и терроризма» Израиля. В последние дни на Храмовой горе, священной и для мусульман, и для иудеев, происходили ожесточенные столкновения между арабами и израильской полицией.

Одной из причин беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме, чтобы построить там новые дома. Кроме того мусульман решили не допускать на священную для них Храмовую гору во время Дня Иерусалима в понедельник.

Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал дело о выселении, заявив, что Израиль имеет право и будет строить в своей столице новые здания, таким образом развивая город. Израиль в 1980 году провозгласил весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей. Большинство стран мира не признает аннексию Израилем Восточного Иерусалима, который Палестинская администрация считает столицей своего будущего государства.

Последние стычки произошли из-за напряжения в Иерусалиме, самой болезненной точке всего конфликта. Священные места Старого города - это символы и религии, и нации. С них часто начиналось насилие.

На этот раз среди поводов — грубое обращение израильской полиции с палестинцами во время Рамазана и попытки добиться в израильских судах выселения палестинцев из их домов.

Но к такому же обострению могли привести и другие события - этот кризис должен был случиться, потому что конфликт опять пустили на самотек.

С обеих сторон лидеры встали на защиту своих позиций. К самой трудной задаче, задаче примирения, всерьез не возвращались уже много лет.

Вчера обстрелы и авиаудары продолжались всю ночь и не стихли утром.

На восходе во городу Ашкелон были выпущены ракеты, взрывом серьезно ранило 40-летнего мужчину, его жена и двое детей получили более легкие ранения.

Днем в Ашкелоне еще одной ракетой убило двоих женщин. После этого в ХАМАС заявили, что выпустили по городу и соседнему Ашдоду 137 ракет за пять минут, и предупредили, что у группировки в запасе «многочисленные сюрпризы», на случай если боевые действия продолжатся.

Еще одного жителя города ранило серьезно, пятерых других - легко. Общее количество раненых в Израиле за последние дни таким образом составило по меньшей мере 95 человек.

За ночь ЦАХАЛ объявил о поражении 130 «террористических целей» в Газе, в том числе двух военных туннелей через границу сектора, разведпункта ХАМАС, оружейных цехов и складов.

Также объявлено об убийстве лидера особой артиллерийской группы одной из исламистских организаций, Самаха Абеда аль-Мамлюка. В организации «Исламский джихад» подтвердили гибель Мамлюка и еще двоих командиров в результате израильского военного удара в Газе.

Подконтрольные ХАМАС структуры министерства здравоохранения в Газе сообщают о гибели 28 человек в секторе от израильских ударов, включая 10 детей. Общее число раненых палестинцев, согласно этим данным, составило 150 человек.

По информации министерства, утром во вторник погибла 59-летняя женщина и ее сын-инвалид. В ночь на вторник семья из семи человек, включая троих детей, погибла от взрыва в поселении Бейт-Ханун. Причина взрыва однозначно не установлена.

В ЦАХАЛ говорят, что стараются свести к минимуму жертвы среди мирных жителей.

Главы внешнеполитических ведомств США, Британии и ЕС призвали обе стороны к немедленному прекращению огня. В ООН выразили беспокойство из-за нарушения прав человека.

Как все началось

Судьба Иерусалима, имеющего огромное религиозное и политическое значение для обеих сторон, лежит в основе арабо-израильского конфликта.

Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - «Бригады Аль-Кассам». Палестинская группировка «Исламский джихад» также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.

Источник: centralasia.media